العدل: استهداف الطفلة زكارنة جريمة تستوجب العقاب لمرتكبيها

غزة- الرأي

نعت وزارة العدل بأشد عبارات الحزن والأسى الشهيدة الطفلة جنى زكارنة "15" عاماً التي استهدفها الاحتلال برصاصات غادرة أثناء وجودها فوق سطح منزلها في جنين وأُعلن عن استشهادها فجر اليوم.

وأكدت وزارة العدل أن استهداف الطفلة زكارنة جريمة إعدام واضحة الأركان وتستوجب العقاب لمرتكبيها.

ودعت وزارة العدل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا لمعاينة موقع الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الطفلة زكارنة، كونها مكلفة بالاطلاع على الأدلة الخاصة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية وضلوع أطفال في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأشارت وزارة العدل إلى أن جرائم استهداف الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واضحة للعيان ولا تحتاج لأدلة كون كثير منها يرتكبه الاحتلال أمام عدسات الكاميرات والصحافة، ومؤكدة أن هذه الجرائم تستوجب ضم دولة الاحتلال للقائمة السوداء للدول التي تستهدف الأطفال.