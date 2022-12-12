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الاحتلال يقتحم قرى ويغلق طرقاً بالسواتر الترابية جنوب الخليل

12 كانون أول / ديسمبر 2022 05:49

الخليل- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرى وخرب خلة المي، والديرات، والرفعية، وأم الشقحان، ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال صورت عددا من المنشآت في المنطقة، وأغلقت مداخل قرية أم الشقحان بالسواتر الترابية.

من جانبه، قال رئيس مجلس تجمع قرى خلة المي مجدي العدرة، إن مداهمة وتفتيش المنازل وتصويرها وإغلاق الطرق يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، بهدف تشديد الخناق عليهم لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم لصالح توسيع مستوطنات جنوب الخليل.

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