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جنود الاحتلال يقتحمون الحرم الإبراهيمي الشريف

12 كانون أول / ديسمبر 2022 05:51

الخليل- الرأي

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجنود اقتحموا مصلى الاسحاقية داخل الحرم الإبراهيمي بأحذيتهم وأسلحتهم.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان أحمد التميمي، ما يقوم به الاحتلال انتهاكا فاضحا لدور العبادة، مشددا على أهمية لجم الاحتلال ومستوطنيه بكل قوة من خلال التوافد على الحرم، ووضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في صورة ما يجري داخله وفي محيطه من انتهاكات واعتداءات.

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