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التعليم تفتتح وحدة خاصة لإعادة تأهيل النطق والتخاطب لدى الطلبة

12 كانون أول / ديسمبر 2022 07:16

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة، (قسم الارشاد التربوي) وحدة خاصة لإعادة تأهيل النطق والتخاطب لدى الطلبة بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم وقوة شخصياتهم وبما ينعكس على تحصيلهم العلمي والدراسي.

وشارك الافتتاح مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الادارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. إسماعيل البياري.

وكان في استقبال مدير التربية والتعليم والوفد المرافق، مشرف الإرشاد أ. رائد الرن، ومرشدة التعليم الجامع أ. ميسر الفراني، وأخصائية النطق بالوحدة أ. ميريهان المصري.

بدوره، بين أ. صالحة أن افتتاح هذه الوحدة يعتبر إضافة نوعية لمنظومة مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، موضحاً أن هذه الوحدة تخدم جميع الحالات المحولة من المدارس بعد التنسيق من قسم الارشاد بالمديرية.

وأكد مدير التربية والتعليم، على ضرورة توضيح أليات عمل الوحدة لأولياء الأمور، وأهمية دورهم في متابعة حالة أبنائهم الطلبة، وامدادهم بالمعلومات والتدريب الملائم للمشاركة في البرنامج العلاجي حتى أثناء تواجد أبنائهم في المنزل.

ويشار هنا إلى أن الوحدة تعمل على تقييم وتشخيص الحالات التي تعاني من مشاكل في النطق، وتضع الخطة العلاجية المناسبة لكل طالب حسب نوع مشكلته التي يعاني منها، من خلال تنفيذ جلسات علاجية خاصة وبمعدل (44) حالة أسبوعياً.

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