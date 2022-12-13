وكالة الرأي الفلسطينية العمل وأمان ماليزيا توقعان مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تشرع بإزالة بعض المكبات العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الرمال الشماليّ بالأوقاف تفتتح بئر مياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية المصدر يستقبل رئيس نادي المصدر وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشرعيّ بالأوقاف يفتتح الفصل الثالث لدبلوم الأئمة والخطباء وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر مياه بالتعاون مع بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم لقاءً تدريبيًا للمثقفات الصحيًّات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية وادي غزة تعقد لقاء البيت المفتوح الأول للإعداد الخطة الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل وفد من جامعة الازهر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!

13 كانون أول / ديسمبر 2022 08:21

سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!
سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!

أعلنت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بسعر ومواصفات منافسة.

وتشير المعلومات إلى أن هاتف Galaxy M04 الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وعلى شاشة PLS LCD  بمقاس 6.5 بوصة ،بدقة (1699/720) بيكسل، ترددها يعادل 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 عيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستجهزه سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر هذا الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون نحو 100 يورو.

المصدر: ixbit

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟