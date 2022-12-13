الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: الأشقاء زكي، ومحمد، وموسى، ويونس يوسف زكي ديرية، وعماد محمد عليان طقاطقة من بلدة بيت فجار، وباسل خليل سجدية من مخيم الدهيشة.

ومن أريحا، اعتقلت تلك القوات الفتى عبد الرحمن عزات (16 عاما)، من مخيم عقبة جبر.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار محمد علي أحمد بني عودة (35 عاما)، من بلدة طمون.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات الشابين محمد غالب زيدان، وأحمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: المدرس ماهر تحسين عابد من بلدة كفر دان، ومحمد أبو السعيد العبيدي من السيلة الحارثية، وقتيبة راتب الرفاعي من قرية رمانة.

ومن قلقيلية، اعتقلت تلك القوات كلا من: محمود عناية (42 عاما)، وعبد الهادي شبيطة (36 عاما)، وحامد سليم (35 عاما) من بلدة عزون، وأدهم رفيق شواهنة (37 عاما) من بلدة كفر ثلث.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن علاء الجعبري، ومثنى القواسمة، وبراء غزال، من المدينة، والشاب يحيى فلاح حمدي ابو مارية (26 عاما) على مدخل بيت أمر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أبو هدوان، أثناء تواجده في منطقة باب العامود.