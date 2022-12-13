الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء.
وطالبت الداخلية المتوقع سفرهم التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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13 كانون أول / ديسمبر 2022 09:12
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