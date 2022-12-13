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الزكاة بالأوقاف تنفّذ مشروع إعادة تأهيل الأسقُف لـ 100 منزل

13 كانون أول / ديسمبر 2022 09:35

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بالتعاون مع الهيئة العالميّة للإغاثة الإنسانيّة والرعاية مشروع إعادة تأهيل أسقُف 100 منزل بألواح الزينقو للأُسَر المتعففة، بتكلفة إجماليّة بلغت 8000 دولار.

بدوره أكّد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أنّ عملية اختيار منازل الأُسَر جاءت وفق دراسة مستوى حالة الفقر للأسرة، ونِسَب الفقر في المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص.

وأوضح إسليم أنّ الفترة القادمة ستشهد تأهيل 30 منزلًا على مستوى قطاع غزة، والمتوقع الانتهاء من جميع المراحل خلال الأسبوع المقبل من هذا الشهر، كما وذكر أنّ هناك توقعات بزيادة عدد المنازل المستفيدة من المشروع.

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