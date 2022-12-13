قوات الاحتلال تهدم بركساً وأسواراً بالقدس

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بركسا وأسوارا في بلدة الجيب قضاء القدس المحتلة.

وقال رئيس مجلس بلدي الجيب سامر عبد ربه إن "جرافات الاحتلال داهمت منطقة السهل، وهدمت بركسا في أرض زراعية تقدر مساحته بـ250 مترا، وأسوارا يعودان للمواطن سميح أبو دية".

وأشار إلى أن عملية الهدم استمرت لساعات في المنطقة المذكورة.

يذكر، أن الاحتلال هدم مشتلا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في منطقة حي "الخلالية" بالجيب.

وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هدمت آليات الاحتلال 15 منشأة لمقدسيين.