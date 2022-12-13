وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية الغصين لـ"الرأي": توقيع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: جاري العمل على تنفيذ قرار خصم مرابحات ما قبل 2014 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني برفح تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية وكالة الرأي الفلسطينية العمل وأمان ماليزيا توقعان مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تشرع بإزالة بعض المكبات العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الرمال الشماليّ بالأوقاف تفتتح بئر مياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية المصدر يستقبل رئيس نادي المصدر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم بركساً وأسواراً بالقدس

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:44

هدم
هدم

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بركسا وأسوارا في بلدة الجيب قضاء القدس المحتلة.

وقال رئيس مجلس بلدي الجيب سامر عبد ربه إن "جرافات الاحتلال داهمت منطقة السهل، وهدمت بركسا في أرض زراعية تقدر مساحته بـ250 مترا، وأسوارا يعودان للمواطن سميح أبو دية".

وأشار إلى أن عملية الهدم استمرت لساعات في المنطقة المذكورة.

يذكر، أن الاحتلال هدم مشتلا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في منطقة حي "الخلالية" بالجيب.

وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هدمت آليات الاحتلال 15 منشأة لمقدسيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟