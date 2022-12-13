عملية فاشلة للاحتلال ضد "عرين الاسود" في نابلس

نابلس – الرأي:

فشلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالوصول لشابين فلسطينيين من مجموعة "عرين الأسود"، تتهمهما بتنفيذ العملية المسلحة قرب مستوطنة "شافي شومرون" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، قبل أكثر من شهرين، وأسفرت عن مقتل الجندي عيدو باروخ (21عاما).

وكشفت "إذاعة الجيش"، اليوم الثلاثاء، عن نشاط عسكري فاشل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، حيث تمكن المسلحون الذين نفذوا عملية إطلاق نار وقتل الجندي باروخ من الفرار خلال محاولة اعتقالهم.

وأفاد مراسل "إذاعة الجيش" بأن نشطاء "عرين الأسود" الذين قتلوا الجندي قرب "شافي شومرون" منذ أكثر من شهرين، تمكنوا من الفرار من يد قوة خاصة نفذت عملية في البلدة القديمة منذ أيام.

وأوضح المراسل العسكري أن قوة خاصة من الجيش قامت بمحاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة في نابلس، من أجل الوصول لمسلحين من "عرين الأسود".

وأشار إلى أن القوة الخاصة التي تسللت للبلدة القديمة وقامت بقصف المنزل المحاصر بقذائف، بيد أنه وبعد لحظات قصيرة تمكن المسلحين من "عرين الأسود" الفرار، حيث فشلت العملية، كما عمليات سابقة للوصول إليهما واعتقالهما.

وفي السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن مجموعة "عرين الأسود"، نفذت في الأسبوع الماضي 6 عمليات إطلاق نار قرب نابلس.