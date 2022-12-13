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الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس

13 كانون أول / ديسمبر 2022 01:53

نابلس- الرأي

هدمت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم حج محمد لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الجهة الغربية الجنوبية من القرية.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا قيد الإنشاء يعود للمواطن محمد حامد، تبلغ مساحته 130 مترًا مربعًا، شرق نابلس.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية، ما يتطلب ضغطًا جادًا على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

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