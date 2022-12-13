الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

طوباس - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا من منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي سعيد يوسف بشارات (23 عاما) بعد دهم منزله في الرأس الأحمر.