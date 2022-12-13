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الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

13 كانون أول / ديسمبر 2022 05:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طوباس - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا من منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي سعيد يوسف بشارات (23 عاما) بعد دهم منزله في الرأس الأحمر.

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