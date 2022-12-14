ميتا تطلق أداة مفتوحة المصدر يمكنها البحث عن محتوى إرهابى

قالت ميتا إنها أنفقت 5 مليارات دولار على السلامة والأمن العالميين العام الماضي وتوظف مئات الأشخاص المكرسين لأعمال مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير engadget.



ولا تمتلك كل شركة هذا النوع من الموارد، ولكن Meta شاركت أداة جديدة مفتوحة المصدر يمكن أن تساعد في مكافحة استغلال الأطفال والدعاية الإرهابية وأنواع أخرى من المحتوى المسيء مجانًا، ويُطلق على الأداة اسم Hasher-Matcher-Actioner (HMA)، وهي تعتمد على برنامج مطابقة الصور والفيديو السابق للشركة الذي أصدرته أيضًا منذ ثلاث سنوات.



ويمكن لـ HMA إبقاء مواقع الويب خالية من المحتوى البغيض بمساعدة مستخدميها الذين يقومون بتصنيف الصور ومقاطع الفيديو التي تنتهك القواعد والقوانين.



وسيقوم النظام بإنشاء "تجزئة" أو بصمة فريدة لكل جزء من المحتوى يتم حفظه في قاعدة بيانات، ويمكن للشركات استخدام الأداة لإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها وتشغيلها، ولكن يمكنها أيضًا استخدام قواعد بيانات التجزئة الموجودة للتأكد من أنها تغطي كل شيء.



وهذا يعني أنه ليس عليهم حفظ الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة بأنفسهم ويمكنهم ببساطة تشغيل كل محتوياتهم من خلال قواعد البيانات التي يستخدمونها للعثور على المنشورات التي من المحتمل أن تنتهك قواعدهم.



وشاركت Meta الأداة قبل فترة وجيزة من توليها رئاسة مجلس إدارة منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT) الشهر المقبل، وهذه هي المجموعة التي شكلتها مع Twitter و YouTube و Microsoft لمحاربة التطرف عبر الإنترنت في عام 2017.



وتدير GIFCT قاعدة بيانات يمكن للشركات استخدامها مع HMA ، وتقول Meta عندما "تشارك المزيد من الشركات في قاعدة بيانات مشاركة التجزئة ، كان ذلك أفضل وأكثر شمولاً هو - وكلما نجحنا جميعًا في إبقاء المحتوى الإرهابي بعيدًا عن الإنترنت، خاصة وأن الأشخاص غالبًا ما ينتقلون من منصة إلى أخرى لمشاركة هذا المحتوى".



وأضافت:"لا تملك العديد من الشركات القدرات التقنية الداخلية للعثور على المحتوى المخالف بكميات كبيرة وتعديله ، وهذا هو السبب فى أن HMA أداة ذات قيمة محتملة".