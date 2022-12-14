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تقنية يابانية: الثلوج لتوليد الطاقة!

14 كانون أول / ديسمبر 2022 08:31

تقنية يابانية: الثلوج لتوليد الطاقة!
تقنية يابانية: الثلوج لتوليد الطاقة!

ذكرت وسائل إعلام أن خبراء يابانيين تمكنوا من تطوير تقنية جديدة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الثلوج
وتشير وسائل الإعلام إلى "أن التقنية الجديدة لتوليد الطاقة ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للاتصالات، ووفقا للخبراء فإن هذه التقنية لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء".

وتعتمد التقنية الجديدة على منظومة تضم حلقات مغلقة يدور السائل بداخلها، ويتم غمر قسم من أنابيب هذه الحلقات في خزان مملوء بالثلج ،ويبقى قسم من الحلقات في الهواء ،فيما يتم تسخين القسم الخارجي للمنظومة بواسطة الشمس،وبفضل فارق درجات الحرارة يخلق تأثير فيزيائي في المنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات ستقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

وفي حال نجاح التجربة فإن مصمم المنظومة الجديدة يخطط لاستخدام الثلج الذي يتم جمعه من الشوارع مستقبلاً لاستعماله في منظومته الجديدة بدلاً من رميه في البحر، كما يفترض أن يتم تطوير منظومة شبيهة تعتمد على حرارة الينابيع الساخنة

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