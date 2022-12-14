وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة ينجح في اختباره أمام الإسلاميّ بسداسية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: المعلم الفلسطيني سيبقى نموذجًا للنجاح والتميّز والمثابرة وكالة الرأي الفلسطينية صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً وكالة الرأي الفلسطينية إصابة إثر 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 6 أطعمة تحد من خطر الإصابة بالجلطات.. أبرزها السبانخ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أضرار الجلوس لساعات طويلة.. كيف تتجنب الأضرار؟ وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيقل اليوم الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمى نفسك من الجلطات الدموية الوريدية؟
أخبار » الأسرة و المجتمع

6 أطعمة تحد من خطر الإصابة بالجلطات.. أبرزها السبانخ

14 كانون أول / ديسمبر 2022 09:11

6 أطعمة تحد من خطر الإصابة بالجلطات.. أبرزها السبانخ
6 أطعمة تحد من خطر الإصابة بالجلطات.. أبرزها السبانخ

ارتفاع ضغط الدم مشكلة منتشرة في أنحاء العالم، ولكن يمكن محاربتها باتباع نظام غذائى صحي، فقد كشفت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن تساعد في خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالجلطات، وفقا لما نشره موقع ميديكال نيوز توداي.

وقد أظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة في النظام الغذائي إلى فوائد صحية طويلة الأجل.

ابرز تلك الأطعمة :
زيت الزيتون

وفقاً لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن زيت الزيتون يعتبر من الدهون الصحية التي تساعد على  خفض ضغط الدم المرتفع  الذي يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

السبانخ

السبانخ كخضراوات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في خفض ضغط الدم.

الطماطم

غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين. ووفقا للدراسات، يمكن أن تقلل الطماطم (البندورة) من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة.

البازلاء

 البازلاء غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين صحة القلب، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك.

الجوز والمكسرات

تعتبر المكسرات بشكل عام والجوز خصوصا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، إذا تم تناولها باعتدال.

الثوم

يمكن للثوم أيضاً أن يخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا يحققون السيطرة الكافية على ضغط الدم بالأدوية. إذ أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. ويمكن الحصول على مركب  الأليسين عند سحق الثوم أو تقطيعه..

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟