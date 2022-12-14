الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 22 مواطناً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: آدم طه ابو شرار، ويوسف محمد أبو راس، وأحمد سلمان أبو سندس، وثائر جهاد أبو سندس من قريتي الطبقة وأبو العسجا، ومن بلدة دورا رزق الرجوب، وجاد الله رجوب، ومحمد كامل قطيل، وأنس محمد جبارين على حاجز عسكري في بلدة سعير.

أما في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: أحمد صالح من بلدة زواتا، وعبد الله عبود من رفيديا، اضافة الى درويش أبو حليمة من روجيب ، ولؤي حمايل من بلدة بيتا.

وفي القدس، اعتقلت تلك القوات كلا من: أسامة أبو عيد، وزاهر الخضور، وعدي صدام بدوان، من بلدة بدو.

ومن طولكرم، اعتقل الأسير المحرر محمد حسان خلف ( 32 عاما) من المدينة، وعثمان محمد الغول من مخيم نور شمس.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات الشاب أمجد جمال مصطفى ملحم من بلدة كفر راعي، والشابين أحمد نافع قبها، ومحمد خليل قبها، من قرية طورة جنوب غرب جنين، أثناء مرورهما على الحاجز المتمركز عند مدخل القرية.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات المسعف الميداني أحمد العجوري من بلدة المغيّر، ومن مدينة قلقيلية، اُعتقل الشاب محمود تيتان.