هيئة أسرى حماس: ثقتنا بالمقاومة راسخة لتحرير الأسرى

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ تحريرَ الأسرى قضيةٌ وطنيةٌ ودينيةٌ وإنسانيةٌ من الدرجةِ الأولى، وواجبُ المقاومةِ أن تسعى لتحقيقِه بكل ما أوتيت من قوةٍ وإمكانات.

وقالت الهيئة اليوم الأربعاء خلال مهرجان انطلاقة الحركة الـ35: "إن ثقتنا الراسخة أن تقفَ المقاومةُ عند واجبِها كما عهدناها في مواقفَ وملفاتٍ أخرى".

وجددت دعوتَها للمقاومةِ وعلى رأسِها قائدُ هيئةِ الأركانِ محمد الضيف أبو خالد للتدخلِ المباشرِ بما يضمنُ ويكفلُ تحريرَ أسرى المقاومةِ بأسرعِ وقت، وثقتُنا بالمقاومةِ وقيادتِها تجعلُنا نعوِّلُ عليهم باتخاذِ القرارِ لإنجاز ذلك.