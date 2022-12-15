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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين

15 كانون أول / ديسمبر 2022 08:13

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة ان الجو يكون يوم غدٍ الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا نهاراً بارداً خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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