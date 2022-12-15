الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من بلدة بيت أمر بالخليل، وهم: الشقيقين مهند ومهدي عوض، ومروان صبارنة وبلال عوض وعمر الصليبي وحمزة أبو ماريا ووسيم بحر وجميل أبو عياش.

وأضافت أن القوات اقتحمت مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وحاصرت منزلًا قبل أن تعتقل الشابين هشام عواد وناصر عبد الله ابن الشهيد خميس عبد الله (الفرانس)، قبل أن تفرج عن الطفل أحمد نوح وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أخلي سبيله بعد وقت قصير.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من جنين، وهم: كرم وائل أبو شملة بعد أن داهمت منزله في بلدة يعبد، ومحمد عبد السلام حنايشة، ونور حمارشة من بلدة قباطية، أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.