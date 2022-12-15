وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
15 كانون أول / ديسمبر 2022 08:24
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية
09:18المستشفى الأوروبي يعقد لقاًء حول تعزيز السلوك القيمي
08:17الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
09:10مجمع ناصر الطبي يطلع وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع الأمومة
08:38عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
09:14المرور: 3 إصابـات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015