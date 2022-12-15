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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

15 كانون أول / ديسمبر 2022 08:24

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:

اسعار خضار
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