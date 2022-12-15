أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

09:10مجمع ناصر الطبي يطلع وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع الأمومة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟