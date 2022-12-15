الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق رفح

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية للمواطنين جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استهدفت الأراضي الزراعية للمواطنين شرق محافظة رفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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15 كانون أول / ديسمبر 2022 10:03
رفح- الرأي
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية للمواطنين جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استهدفت الأراضي الزراعية للمواطنين شرق محافظة رفح جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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