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OnePlus تنافس سامسونغ و إل جي بشاشات مميزة للحواسب

15 كانون أول / ديسمبر 2022 10:14

OnePlus تنافس سامسونغ و إل جي بشاشات مميزة للحواسب
OnePlus تنافس سامسونغ و إل جي بشاشات مميزة للحواسب

كشفت OnePlus عن شاشاتها الجديدة المخصصة للحواسب، والتي ستشكل منافسة قوية للشاشات الحديثة التي تطرحها سامسونغ وإل جي.

ومن أبرز الشاشات التي كشفت عنها OnePlus شاشة X 27 التي أتت بمقاس 27 بوصة، ودقة عرض (2560/1440) بيكسل، وتردد يصل إلى 165 هيرتزا، ومعدل استجابة 1 ميل بالثانية، ما يجعلها من بين أفضل الشاشات القادرة على التعامل مع ألعاب الفيديو الحديثة والفيديوهات العالية الدقة.

وتتميز هذه الشاشة بأنها مثبتة على محور يمكّن من تدويرها لتعمل بشكل عمودي وأفقي، فضلا عن دعمها لمعدل التحديث المتغيّر، وحصولها على وحدة معالجة رسوميات عالية الأداء من AMD كما تتوافق مع معالجات رسوميات Nvidia و Intel GPU.

ومن الميزات المهمة التي حصلت عليها أيضا ميزة تقسيم شاشة العرض لتكون قادرة على العمل مع جهازين مختلفين، وتتوفر فيها وضعيات عرض مختلفة للأفلام والصور وألعاب الفيديو، فضلا عن حصولها على مكبرات صوت عالية الأداء.

واستعرضت OnePlus أيضا شاشة أخرى هي E 24 التي أتت بمقاس 24 بوصة، ودقة عرض (1920/1080)، وحصلت على هيكل نحيف بسماكة 8 ملم، ومحور يمكنها من العمل بشكل عمودي وأفقي، وزودت بمنافذ USB-C لوصلها مع الحواسب والشاشات الأخرى.

المصدر: ixbit

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