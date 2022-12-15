دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث تُنجز "6" قضايا تشهير عبر الانترنت

غزة- الرأي

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، "6" قضايا تشهير عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنها تابعت "6" شكاوى لمواطنين تفيد بتعرضهم لتهديد وتشهير عبر الإنترنت والهواتف الخلوية من خلال حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

وبينّت أنها شرعت بإجراءات المتابعة الفنية، والبحث والتحري، والتي أفضت إلى التعرف على من يقف خلف تلك الحسابات والأرقام المجهولة، لافتةً إلى أنه وباستدعائهم واستجوابهم، أقروا بما نسب إليهم في محاضر الشكاوى.

وأشارت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة إلى أنها أحالت ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.