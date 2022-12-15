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سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!

15 كانون أول / ديسمبر 2022 10:19

سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!
سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو!

أعلنت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه بسعر ومواصفات منافسة.

وتشير المعلومات إلى أن هاتف Galaxy M04 الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وعلى شاشة PLS LCD  بمقاس 6.5 بوصة ،بدقة (1699/720) بيكسل، ترددها يعادل 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Mediatek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 عيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستجهزه سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعر هذا الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون نحو 100 يورو.

المصدر: ixbit

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