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مستوطنون يحطمون خلايا شمسية في مدرسة للثانوية بنابلس

15 كانون أول / ديسمبر 2022 10:37

نابلس- الرأي

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أكثر من 40 مستوطناً هاجموا مدرسة عوريف الثانوية للبنين جنوب نابلس بالحجارة، الليلة الماضية، الأمر الذي الحق أضراراً بالخلايا الشمسة المعدة للطاقة الكهربائية.

وأضاف دغلس أن إدارة المدرسة اكتشف اليوم ما حدث عقب مراجعة وتوثيق كاميرات المراقبة، مؤكدا أن المدرسة تعرضت أكثر من مرة لهجوم المستوطنين ومحاولتهم إحراقها في إحدى المرات.

وفي سياق متصل، ذكر دغلس أن المستوطنين هاجموا عدداً من المنازل على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الأمر الذي الحق أضرارا في بعضها.

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