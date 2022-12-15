رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلق على انتقال رونالدو لنادي النصر

صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بأنه يود رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

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وقال المسحل في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن كاتحاد كرة لا يمكننا أن نقول لناد أن يتعاقد مع لاعب ولكننا نحب رؤية رونالدو في الدوري السعودي، بكل تأكيد ونريد أن يكون لدينا العديد من القمصان في جميع بلدان العالم تحمل اسم رونالدو".

وأضاف: "نود أن نحضر رونالدو لدوري روشن السعودي فهي خطوة مهمة للغاية ولدينا طموح كبير بشكل مستمر لتنظيم أحداث كرة القدم الكبرى ولا يوجد أي شيء رسمي حتى الأن بشأن ترشيح السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم".

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "دفع النصر السعودي 200 مليون لرونالدو؟ يجب على كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المالية تجاه الدوري".

واختتم ياسر المسحل: "لا أعتقد أن النصر إذا كان ذلك النادي، سيضع رقما على الطاولة قبل تبرير هذا الإنفاق، لا أعتقد أنه يمكنك القيام بذلك دون تغطية التزاماتك المالية، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يقع في مشكلة في الدوري".

المصدر: وكالات