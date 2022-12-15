الاقتصاد: استيراد 2679 شاحنة وتصدير 156 خلال أسبوع

غزة - الرأي

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنه تم استيراد 2679 شاحنة محملة بالسلع والبضائع خلال أسبوع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال الفترة ما بين 6 حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة حول حركة المعابر خلال الاسبوع الماضي، أنه تم استيراد 1818عبر معبر كرم أبو سالم، و861 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وبين التقرير أنه تم تصدير 156 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 137 شاحنة ومعبر رفح 19 شاحنة، متنوعة ما بين حديد خردة واثاث وخضار.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال 6452 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 4357 جرام.