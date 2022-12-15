مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة " كن جميلاً تر الوجود جميلاً"

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة الزهراء الأساسية للبنات مبادرة " كن جميلا تر الوجود جميلا"، وتهدف المبادرة التي أطلقتها اللجنة الثقافية وطالبات البرلمان الطلابي بالمدرسة تهدف الى غرس قيمة حب الفن والجمال في نفوس الطالبات وتعزيز الثقافة السلوكية لديهن.

وأوضحت أ. الهام فتيحة مسؤولة اللجنة الثقافية، أن المبادرة تشتمل على رسم جداريات وتزيين وتجميل المدرسة الى جانب تفعيل واحة المواهب لاتاحة الفرصة للطالبات لاسثتمارمواهبهن في مجال الرسم والأعمال الفنية.

وبينت فتيحة أنه تم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات لتنفيذ هذه المبادرة مشيرة أنه قمنا بزيارة لبلدية غزة لاطلاعهم على المبادرة والذين بدورهم أبدوا اعجابهم بها حيث قاموا بتزويدنا ببعض الحاويات لفرز النفايات التي سنقوم بإعادة تدويرها وانتاج بعض المشغولات الفنية.

و أضافت أ. فتيحة أنه تم اصطحاب الطالبات لزيارة بعض المعارض الفنية و ذلك بهدف تنمية الذوق الفني والإبداعي لديهن .

بدورها أكدت د. مها الشقرة أن المبادرة تأتي ضمن خطة المدرسة في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة و محفزة للطالبات.