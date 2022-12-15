وكالة الرأي الفلسطينية العلاقات العامة بشرطة رفح تُطلق مبادرةً بعنوان "شكراً شرطة المرور" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات على مستوى القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة " كن جميلاً تر الوجود جميلاً" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبحث تعاونها مع "الحكم المحلي" لتنفيذ مشاريع ثقافية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تناقش آليات تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام النيابة العامة يجتمع بمدير وحدة التكنولوجيا في جهاز الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تستقبل لجنة مناقشة المناطق الإقليمية وكالة الرأي الفلسطينية الفرا: الإعلام الحكومي يواصل عقد لقاءاته مع نخب مجتمعية وحكومية وكالة الرأي الفلسطينية العمل تفتتح الدورة الثانية لتدريبات اللغة الإنجليزية للعمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية العدل ترحب بالقرار الأممي وسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
أخبار » الأخبار الحكومية

بهدف نشر ثقافة الجمال في تعديل سلوك الطالبات

مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة " كن جميلاً تر الوجود جميلاً"

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:36

مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة " كن جميلاً تر الوجود جميلاً"
مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة الزهراء الأساسية للبنات مبادرة " كن جميلا تر الوجود جميلا"، وتهدف المبادرة التي أطلقتها اللجنة الثقافية وطالبات البرلمان الطلابي بالمدرسة تهدف الى غرس قيمة حب الفن والجمال في نفوس الطالبات وتعزيز الثقافة السلوكية لديهن.

وأوضحت أ. الهام فتيحة مسؤولة اللجنة الثقافية، أن المبادرة تشتمل على رسم جداريات وتزيين وتجميل المدرسة الى جانب تفعيل واحة المواهب لاتاحة الفرصة للطالبات لاسثتمارمواهبهن في مجال الرسم والأعمال الفنية.

وبينت فتيحة أنه تم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات لتنفيذ هذه المبادرة مشيرة أنه قمنا بزيارة لبلدية غزة لاطلاعهم على المبادرة والذين بدورهم أبدوا اعجابهم بها حيث قاموا بتزويدنا ببعض الحاويات لفرز النفايات التي سنقوم بإعادة تدويرها وانتاج بعض المشغولات الفنية.

 و أضافت أ. فتيحة أنه تم اصطحاب الطالبات لزيارة بعض المعارض الفنية و ذلك بهدف تنمية الذوق الفني والإبداعي لديهن .

بدورها أكدت د. مها الشقرة أن المبادرة تأتي ضمن خطة المدرسة في إيجاد بيئة تعليمية جاذبة و محفزة للطالبات.

319178338_675268880914498_4183123508788842082_n 319187071_670721224596395_2823995173653385761_n 320243814_688575229496997_7741560855811418760_n 318769225_1083467478993462_2691772806843626029_n 319862798_570612665072925_7068658850821600319_n مدرسة الزهراء الأساسية للبنات تطلق مبادرة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟