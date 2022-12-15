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أكثر من 835 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي إلى 80 معتقلًا، فيما وصل عدد الإداريين إلى أكثر من 835 معتقلا، حتّى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المعتقلين الـ80 هم من أسرى الجبهة الشعبية، وغالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب".

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم المحاولات التي يحاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العام الجاري في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

وشدد نادي الأسير على أن خطوة المقاطعة تشكل أهم الخطوات النضالية لما لها من أبعاد على المستوى الوطني في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري عبر جملة من الأدوات.

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