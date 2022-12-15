الاحتلال يعلن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وأبراج عالية تصل إلى 35 طابقًا في مدينة القدس المحتلة.

وقررت ما تسمى لجنة "التخطيط والبناء اللوائية" الإسرائيلية إيداع خطط لبناء 1250 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوبي القدس.

وتتضمن الخطط بناء خمسة أبراج من 25-35 طابقًا، إلى جانب بناء يصل إلى 9 طوابق، ليصبح المجموع 750 وحدة استيطانية، بدلًا من 178 وحدة في 6 مبان سكنية، سيتم إخلاؤها للمشروع.

وتنص الخطة على أنه من بين جميع الشقق، سيتم تخصيص حوالي 150 شقة ضمن الشقق الصغيرة، وتقترح تحسين المساحة العامة وتخصيص مساحة تبلغ حوالي 1.6 دونم لصالح الجمع بين مناطق السكن والأنشطة المتنوعة لصالح جميع سكان الحي.

وأشارت إلى انه تمت أيضًا الموافقة على خطة للإيداع تشمل 500 وحدة استيطانية، سيتم بناؤها في ثلاثة أبراج من 20-30 طابقًا إلى جانب البناء السفلي حتى 12 طابقًا، حيث يوجد حاليًا 5 وحدات من 4-5 طوابق في المجمع، مع 116 وحدة، والتي سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد".

في ذات السياق، أعلنت بلدية الاحتلال عن مخطط لبناء 8500 وحدة في "تلبيوت" على أنقاض أراضي حي الطالبية غربي القدس.