الاحتلال يخطر بوقف بناء 6 منازل غرب سلفيت

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، إخطارات بوقف العمل والبناء لستة منازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات لستة منازل، منها خمسة مسكونة.

وبينت أن هذه المنازل تعود للمواطنين أشرف عبد الله علي أحمد، وبسام أحمد الديك، وعنان جاسر الديك، وتيسير فايق الديك، ومحمد إسماعيل حبوب، ومحمد جبر ناجي.

يذكر أن الاحتلال سلم في أوقات سابقة عشرات الإخطارات بوقف البناء والهدم لمنازل ومنشآت زراعية في بلدة كفر الديك بحجة وجودها في مناطق (ج).