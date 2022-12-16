الأرجنتين ضد فرنسا.. بصمة المنتخبات العربية حاضرة فى نهائى المونديال



أسدل الستار على منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، بتأهل منتخبي فرنسا والأرجنتين إلى المباراة النهائية، بينما سيخوض منتخبي، المغرب وكرواتيا، منافسة قوية على تحديد المركزين الثالث والرابع.



وكان الحضور العربي مميزاً في تلك النسخة، بعد وصول منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي واستعداده للمنافسة على المركزين الثالث والرابع، عندما يلتقي بمنتخب كرواتيا يوم السبت المقبل.ولم يكن التميز للمنتخب المغربي فقط، بل حققت المنتخبات العربية مفاجآت أخرى، حتى وإن لم تجتاز دور المجموعات، حيث من الطريف أن منتخبي، الأرجنتين وفرنسا، طرفي النهائي، لم يتلقيا سوى هزيمة واحدة في تلك النسخة كانتا على يد المنتخبات العربية.

السعودية تهزم الأرجنتين

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات، بالهزيمة أمام السعودية 2/1، وهي الهزيمة الوحيدة في مشوار راقصي التانجو، ثم فاز على المكسيك 2/0، وفاز على بولندا 2/0، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على أستراليا 2/1، وفي ربع النهائي تعادل الأرجنتين مع هولندا بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز راقصو التانجو بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، وفي الدور نصف النهائي تغلب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

تونس تهزم فرنسا



كما بدأ منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بالفوز على أستراليا بنتيجة 4/1، ثم فاز على الدنمارك 2/1، وخسر من تونس 1/0، وهي الهزيمة الوحيدة في مشوار الديوك، ليتأهل في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، وفي دور الـ 16 فاز على بولندا بنتيجة 3/1، وفي ربع النهائي فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2/1، وفي الدور نصف النهائي تغلب المنتخب الفرنسي على المغرب بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الارجنتين وفرنسا والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة الأرجنتين وفرنسا ستقام فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب لوسيل، ومن المقرر بث المباراة على قنوات beIN Sports HD، وAlkass One HD المفتوحة.

