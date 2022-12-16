فوائد الزنجبيل وطرق لإضافته لنظامك الغذائي في الشتاء

يتمتع الزنجبيل بالعديد من الفوائد الصحية، وهو أكثر فائدة خلال فصل الشتاء؛ لذا نتعرف على كيفية إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي وفوائده الصحية، بحسب موقع health.



فوائد الزنجبيل



الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية في الشتاء، حيث يحافظ الزنجبيل على الدفء ، مما يجعله مكونًا أساسيًا في فصل الشتاء كما يعالج أعراض البرد والسعال.



فوائد الزنجبيل التي يجب أن تعرفها



1. يساعد الزنجبيل في المساعدة على الهضم

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول وهو مادة طبيعية. كما أنه يستخدم من قبل العديد من الناس لتحسين عملية الهضم بشكل عام.



2. يساعد الزنجبيل في محاربة البرد والسعال والانفلونزا.



بمجرد أن يبدأ فصل الشتاء ، كثيرًا ما نسمع شخصًا يعطس أو يسعل. قال ماثور إن هذا بسبب زيادة خطر الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء. يستخدم الزنجبيل كعلاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا منذ فترة طويلة.



3. يساعد الزنجبيل في التخفيف من آلام المفاصل



الزنجبيل مضاد للالتهابات ، مما يعني أنه يساعد في تقليل التورم. قد يكون مفيدًا في علاج أعراض التهاب المفاصل.



طرق تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي



سواء كانت مشاكل الهضم أو السعال أو آلام المفاصل ، يبدو أن الزنجبيل هو الحل لجميع هذه المشاكل.



1. أضف الزنجبيل المبشور أو المفروم إلى الشاي

افعل ذلك بشكل يومي حتى يساعدك على الحفاظ على الدفء.



2. الزنجبيل في عصير إضافة الزنجبيل إلى العصير الخاص بك أو تناول عصير الزنجبيل. سيساعدك في تنظيف أمعائك



3.مربى الزنجبيل

تعتبر خيارا أكثر صحة مقارنة بالأطعمة السكرية الأخرى.