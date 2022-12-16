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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تعرف على كيفية فتح الميزات المخفية على آيفون

16 كانون أول / ديسمبر 2022 06:45

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يمكنك فتح ميزات آيفون المخفية في دقائق باستخدام حيل ذكية تتيح لك الدخول إلى "نادي خاص" يطلق عليه iOS beta ، وهي طريقة لتجربة تحديثات آيفون قبل نشرها مباشرة في العالم.
 
النسخة التجريبية من البرنامج الذي تستخدمه شركات التكنولوجيا لاختبار الميزات الجديدة.
 
لذا يمكنك التحقق من تحديث iOS التالي قبل أن يصل إلى طرز iPhone العادية.
 
توضح آبل: "بصفتك عضوًا في برنامج Apple Beta Software ، ستتمكن من تسجيل أجهزتك للوصول إلى الإصدارات التجريبية العامة وتجربة أحدث الميزات" حسبما نقل موقع ذا صن.
 
"يمكنك تقديم ملاحظات إلى آبل مباشرةً باستخدام تطبيق Feedback Assistant."
 
والأفضل من ذلك أنه مجاني تمامًا للتسجيل في الإصدار التجريبي لنظام التشغيل iOS.
 
أنت بالتأكيد بحاجة إلى التفكير فيما إذا كان تثبيت إصدار iOS بيتا مناسبًا لك.
 
و البرنامج لا يزال فى الاختبار ، لذلك قد تواجه أخطاء.
 
وإذا كان لديك جهاز iPhone واحد فقط ، فقد يكون من المحبط استخدام إصدار iOS جديد.
 
ومع ذلك عادةً ما يكون الإصدار التجريبي العام من iOS ثابتًا إلى حد ما، لذا يجب ألا تجد الكثير من المشكلات المدمرة.
 
ستحتاج أيضًا إلى التأكد من قيامك بنسخ جميع بياناتك احتياطيًا قبل تثبيت تحديث iOS جديد.
 
كيفية الانضمام إلى الإصدار التجريبي من iOS 16
للانضمام إلى الإصدار التجريبي من iOS ، ما عليك سوى التوجه إلى موقع Apple على الويب.
 
يمكنك الاشتراك في الإصدار التجريبي من iOS 16.
 
ستحتاج إلى تسجيل أجهزتك، مما سيمنحك الفرصة لاختبار أحدث إصدارات iOS 16 - وميزاتها الجديدة.
 
سيحتوي الإصدار التجريبي أيضًا على تطبيق خاص يسمى Feedback Assistant حيث يمكنك الإبلاغ عن أي مشاكل تجدها.
 
ستحتاج إلى معرف Apple صالح، ولا توجد رسوم أو تعويض.
 
لن يؤثر تثبيت الإصدار التجريبي أيضًا على ضمان الجهاز.
 
ويمكنك مغادرة الإصدار التجريبي في أي وقت.
 

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