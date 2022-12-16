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الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى والحرم الإبراهيمي

16 كانون أول / ديسمبر 2022 07:43

الفجر العظيم
الفجر العظيم

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية المحتلة وشاركوا بالصلاة.

وأضافت المصادر أن المشاركين هتفوا بعد صلاة الفجر بشعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته ضد الفلسطينيين والمقدسات.

يذكر أن صلاة الفجر العظيم انطلقت للمرة الأولى من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة في كانون الأول (ديسمبر) 2019 للتأكيد على إسلامية المسجد، ثم انضمّ إليه العديد من المساجد في فلسطين والدول العربية.

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