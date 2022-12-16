وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد بلديات غزة يبحث مع اتحاد البلديات التركية سبل التعاون وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط طنًا ونصف من المواد الغذائية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للنفير لحماية الأقصى في "عيد الحانوكاه" وكالة الرأي الفلسطينية "المكافحة" تضبط 406 فرش حشيش بمهمتين منفصلتين براً وبحراً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة للمرحلتين الأساسية والثانوية "بنين" وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون صلاة الفجر العظيم في الأقصى والحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد المرابطة هنادي الحلواني 6 شهور عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" أجواء معتدله نهاراً باردة ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة
أخبار » الأخبار العبرية

أزمة استقالات تعصف بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

16 كانون أول / ديسمبر 2022 08:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن العام الجاري شهد تزايداً كبيراً في عدد المستقيلين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مخاوف من تصاعدها في ظل الخلافات بشأن توسيع صلاحية وزير الأمن القومي المكلف "إيتمار بن غفير".

وتشير الأرقام والإحصائيات إلى مغادرة ألفي ضابط شرطة العام الجاري، بزيادة قدرها 66 بالمئة عن 2021، حيث تمكنت الشرطة من تجنيد 75 بالمئة فقط من الهدف البالغ 2800 مجند.

وتتحدث الأوساط الإسرائيلية عن أسباب عدة وراء الاستقالات، منها أن الراتب لا يتناسب مع الجهد، كما أن شرطة الاحتلال أصبحت أقل مهنية.

وأكدت الصحيفة أن عام 2022 سيُذكر بأنه أصعب عام من حيث الأفراد في الشرطة، وسيبلغ عدد المستقيلين والمتقاعدين والطرد هذا العام 2000 ضابط، مقارنة بـ 1200 في 2021، و1000 في 2020.

وتتزامن أزمة شرطة الاحتلال في القوى البشرية مع ما يواجهه الجيش من أزمة مشابهة في تراجع عدد المجندين في صفوفه، واهتزاز الثقة في أدائه العسكري، مما يؤثر على منظومة أمن الاحتلال بشكل عام، لدى الشرطة والجيش معا مع تنامي جرائم القتل والاغتصاب والمافيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟