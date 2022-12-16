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الضفة تشهد 19 عملاً فدائياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

16 كانون أول / ديسمبر 2022 09:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

تصاعدت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتسجل 19عملًا مقاومًا، من بينها عمليتا إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجتين حارقتين.

وشملت أعمال المقاومة، 4 عمليات تصدٍّ للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، واندلاع المواجهات في 7 نقاط.

وسجلت القدس، عمليات تصدٍّ للمستوطنين، وإلقاء حجارة، وتحطيم مركباتهم، بينما فجّر فلسطينيون عبوات ناسفة في النبي صالح في رام الله. 

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك، وفي مخيم بلاطة، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في المخيم.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات في دير استيا، فيما تصدّى الفلسطينيون للمستوطنين في أم سلمونة في بيت لحم وحطّموا مركباتهم وشهدت قلقيلية، عمليات تصدٍّ للمستوطنين في جيوس وعزون، إلى جانب إلقاء زجاجات حارقة وحجارة وتحطيم لمركبات المستوطنين، بينما اندلعت مواجهات في مخيم العروب في الخليل.

وفيما يخصُّ العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلقاء عبوات ناسفة على نقطة عسكرية قرب بلدة النبي صالح في رام الله، إلى جانب إطلاق نارٍ استهدف قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، وإطلاق نارٍ تجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك.

 

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