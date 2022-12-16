"هآرتس": فلسطين هي المنتصر الحقيقي في مونديال قطر

فلسطين المحتلة - الرأي

نشر مراسل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً تحت عنوان "المنتصر في قطر هي فلسطين بغض النظر من سيفوز يوم الأحد بالمونديال الارجنتين او قطر".

وأضاف المراسل أن الانتصار الكبير هو التضامن العربي مع الفلسطينيين، وأن العلم الفلسطيني كان الأكثر شعبية في هذا المونديال.

وقال: "الشعور السائد هو أن الدولة الــ33 المشاركة في المونديال هي الأكثر أهمية فلسطين، حتى وان تخطينا النصف نهائي ووصلنا الى مباراة البطولة لم يتغير شيئا".

وأضاف "داخل الملاعب وخارجها في المترو والشوارع حتى وبعد الإطاحة بالمنتخبات العربية، التضامن مع فلسطين قوي وموجود".

وأشار إلى أنه مع اقتراب انتهاء المونديال إلا أن الدعم لفلسطين حتى من قبل المنظمين في المترو ومسؤولي الأمن رفعوا أعلام فلسطين على ماكينات كشف المعادن.

وأوضح أن القمة كانت عندما أعلن مغربي في مكبرات الصوت بالملعب "تعيش المغرب تعيش فلسطين، تحرير فلسطين المحتلة"، "وهم لا يقصدون في المناطق التي احتلت عام 67 وإنما من البحر إلى النهر".

وتابع "على ما يبدو فان كل مشجع عربي – إن كان قطريا او مغربيا، سعودي او تونسي، يتجول مع علم فلسطين، تضامنا عظيما سحب الجميع ويوضح جيدا ان العالم العربي لم ينسى القضية الفلسطينية".