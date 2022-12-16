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حماس تعقب على تصويت الأمم المتحدة بحق شعبنا في تقرير مصيره

16 كانون أول / ديسمبر 2022 03:34

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عقب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية عظمى على قرارِ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ورحبت  الحركة بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية عظمى على قرارِ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، مؤكده  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وعدت الحركة ذلك انتصاراً لعدالة قضيتنا وثورة شعبنا في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي  الفاشي الغاشم، داعية الأمم المتحدة وتلك الدول إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والمواقف في دعم نضال شعبنا حتى زوال الاحتلال ونيل الحرية وتقرير المصير بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس .

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