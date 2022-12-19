هل تعاني من الأرق؟.. 5 نصائح للحصول على نوم جيد وصحي

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص بالأرق، الذي يصيبهم ويجعلهم غير قادرين على النوم بشكل جيد وصحي، وهناك العديد من النصائح التي يجب القيام بها للتخلص والتعرف على أفضل الحيل التي تساهم في حصول علي قسط جيد من النوم، وذلك وفقا لموقع “ إكسبريس”.



أوضح التقرير، أن التعرف علي نوعية الطعام والشرب الذي تتناوله يوميا تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في جعلك تنام بشكل جيد وصحي، فبعضهم يصيبنا بالأرق ومنها الكحوليات، والكافيين، فجميعها مشروبات تعرضك للأرق، كما أن تناولك للطعام ثم الذهاب للسرير للنوم يعد من أبرز العادات الخاطئة التي تعرضك أيضا للأرق، ولذا تجنب تناول هذه الممنوعات قبل النوم.

كما نصح التقرير الأشخاص المصابون بالأرق بتطوير الروتين اليومي، أي التخلص من نفس العادات التي تقوم بها بشكل يومي، فالاستيقاظ في نفس اليوم ونفس الوقت يساعد علي نوم جيد وتثبيت الساعة البيلوجية، وبالتالي الجسم يتعود علي ساعات معينة للنوم، والاستيقاظ اليومي، وهذا يشعرك بالاستياقظ والانتعاش.



من أهم النصائح هي تجنب الشاشات قبل النوم، لأنها من العادات الخاطئة المسببة لشعورك بالأرق، فإضاءه الشاشات يجعلك غير قادر علي تنظيم النوم، والإصابة بالأرق، ولذا تجنبها قبل النوم بفترة لا تقل عن ساعة.



من أهم الحيل التي تجعلك بالفعل تشعر بالراحة والاسترخاء، هي ممارسة تقنيات الاسترخاء التي تزيد من شعورك بالنوم، ولذا عليك ممارسة تمارين التنفس العميق قبل النوم، والجلوس في غرفة مظلمة خالية من النور، فجميعها حيل تجعلك تشعر بالرحة والنوم.



نصح التقرير الأشخاص الراغبين في النوم، بالجلوس في غرفة تتراوح درجة الحرارة في غرفة نومك بين 18 و22 درجة مئوية، وستتعارض الغرف الأكثر دفئا من هذا مع قدرة جسمك على تحقيق نوم أعمق وأكثر اتساقا.