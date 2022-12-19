لمحاربة الكسل في الشتاء.. إليك 7 أطعمة معززة للطاقة أبرزها الموز

غالبًا ما يجلب فصل الشتاء طقسًا باردًا وكسلًا، وينتهى دائما بالإفراط في تناول الطعام وعدم ممارسة الرياضة، لمكافحة هذه المشكلة ، يمكنك محاولة تناول الأطعمة المعززة للطاقة في نظامك الغذائي لضمان بقاء مستوياتها لديك تحت السيطرة وكذلك صحتك، إليك أفضل الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي إذا كنت ترغب في زيادة مستويات الطاقة لديك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أضف هذه الأطعمة المعززة للطاقة إلى نظامك الغذائي الشتوي للتغلب على الكسل:



1. الموز



أجود أنواع الوجبات السريعة لطاقة طويلة ربما الموز، بالإضافة إلى كونه مصدرًا طبيعيًا رائعًا للسكر ، يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، مما يساعد على تقليل هضم السكر، العناصر المفيدة في الموز تزود الجسم بالطاقة. يمكنك تناوله كما هو أو خلطه في مخفوق الحليب.

2. المكسرات



العديد من أفضل مصادر البروتين والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية هي اللوز والجوز والفول السوداني والمكسرات الأخرى، اللوز والفستق حلبي غني بالألياف والبروتين ، مما يساعدك على الشعور بالشبع بسرعة أكبر ويمنحك دفعة من الطاقة، يمكنك الاحتفاظ بها معك ومضغ القليل من اللوز أو الفول السوداني كلما احتجت إلى وجبة خفيفة.

3 بيض



البروتين والأحماض الأمينية الضرورية متوفرة بكثرة في البيض، عندما تقوم بتضمينهم في وجبة الإفطار الخاصة بك ، توجد جميع العناصر الغذائية التي ربما يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة في البيض، يتم الحفاظ على نظام المناعة لدينا في الغالب من خلال الفيتامينات أ ، ب 12 ، والسيلينيوم الموجودة في البيض.

4. الفشار



توفر الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة وجبة خفيفة تحتوي على مادة، تساعد الحبوب الكاملة ، التي تحتوي على الألياف ، على تجنب قطرات السكر في الدم التي تتبع استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو البسيطة، كحبوب كاملة تحتوي على القليل من السعرات الحرارية ، يعد الفشار خيارًا أفضل من الوجبات الخفيفة المقرمشة الأخرى مثل الرقائق طالما أنك لا تضعها في الزبدة أو الملح أو الزيت.

5. التفاح



التفاح مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكيرسيتين والكاتشين والفلوريدزين وحمض الكلوروجينيك، المثل القائل "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" حقيقي، عند تناولها بانتظام ، تحمي التفاحة العديد من الأمراض المختلفة وتتحكم في الجذور الحرة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

6. فول الصويا



البروتين ، فيتامينات ب ، النحاس ، والفوسفور كلها وفيرة في فول الصويا، يلعب النحاس والفوسفور دورًا في عملية تحويل الطاقة من الطعام وتوزيعها كلها في الخلايا حتى يتمكن الجسم من استخدامها، يعتبر فول الصويا أيضًا متعدد الاستخدامات للغاية .

7. حمص



الحمص المهروس والطحينة والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون هي المكونات الأساسية الوحيدة في الحمص ، يوفر العناصر الغذائية للطاقة، تساعد الألياف والبروتين في الحمص على تنظيم نسبة السكر في الدم وتهدئة الشهية وزيادة الطاقة، يُعد الحمص وجبة خفيفة رائعة في منتصف الظهيرة عندما يتم تقديمه مع الخضروات الغنية بالمغذيات مثل الفلفل الحلو أو الخيار أو أعواد الجزر.