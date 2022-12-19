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ضفدع الشجرة يفوز بجائزة مسابقة التصوير البيئي لعام 2022

19 كانون أول / ديسمبر 2022 08:42

ضفدع الشجرة يفوز بجائزة مسابقة التصوير البيئي لعام 2022
ضفدع الشجرة يفوز بجائزة مسابقة التصوير البيئي لعام 2022

تم نشر الصور المختارة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية في عام 2022.
وفازت صورة ضفدع الشجرة التي تم التقاطها في الظلام بمسابقة الجمعية البيئية البريطانية للتصوير الفوتوغرافي.

وفاز ضفدع الشجرة الذي ينظر إلى الكاميرا في ظلام الغابة الاستوائية المطيرة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجمعية البيئية البريطانية لعام 2022. ربحت الصورة التي تم التقاطها الفائز الإجمالي روبرتو جارسيا روا 922 دولارًا وكاميرا Lomo'Instant.

يصف روبرتو غارسيا روا ، وهو يصف الجمال الخفي لصورته ، أنه في ظلام الليل ، تلمع عيون ضفدع الشجرة المبهرة مثل ضوءين.

تُظهر هذه الصورة الجمال الطبيعي الخفي لتامبوباتا ، وهي منطقة مهددة حاليًا بسبب تعدين الذهب. إن رؤية عيني هذا الضفدع ، اللتان تشبهان اللآلئ الذهبية ، تظل مثل التناقض. لأنه في الحقيقة الكنز الحقيقي يكمن في ضمان حماية هذه المنطقة وسكانها.

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