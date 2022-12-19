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ما هي المنافع الصحية لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم

19 كانون أول / ديسمبر 2022 08:51

ما هي المنافع الصحية لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم
ما هي المنافع الصحية لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم

يعشق الكثيرون تناول الشوكولاتة بشكلٍ يومي وبكميات مختلفة وسط حيرة وجدل حول تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة على اختلاف أنواعها.
ووفق تقرير نشره موقع "EatingWell"، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.

إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى المنافع الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:

تحسين صحة القلب: حيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضاً في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

- تعديل مستويات الحديد: حيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأميركية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يومياً إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يومياً.

-تحسين الأداء الإدراكي: أظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.

وفقا لما قاله أناندي ناراسيمهان ، طبيب نفسي :” إن الفوائد الصحية العديدة للأكل بكميات معتدلة تشمل انخفاض الالتهاب، وانخفاض السكر في الدم ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.

يضيف الدكتور بيرك أن الشوكولاتة تعزز التواصل بين خلايا المخ لدينا، مما يؤدي إلى فوائد في تحسين السلوك واستعادة الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الشوكولاته يحسن تدفق الدم إلى المخ والقلب والرئتين، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الذي يستمر لمدة ساعتين – ويستمر عندما تستهلك الكاكاو بشكل دوري طوال اليوم، كما يلاحظ فهو حتى يمنع الانزيمات الهاضمة، والتي قد تساعد في تخفيف الوزن وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما هو موضح في دراسات بحثية أخرى عن الشوكولاتة.

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