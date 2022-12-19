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اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن في الضفة

19 كانون أول / ديسمبر 2022 09:02

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عدداً من المواطنين خلال حملة اقتحامات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس.

وعرف من بين المعتقلين حسب مكتب اعلام الأسرى كلاً من:

 

1. يوسف بزور- برقين غرب جنين

2. المحرر محمد موسى العسعس- دار صلاح قرب بيت لحم

3. أحمد خالد العمور- تقوع شرق بيت لحم

4. أبان حماد- قلقيلية

5. محمود أحمد عطون- القدس

6. قسا.م محمود عطون- القدس

7. محمد صهيب عطون- القدس

8. المحرر ميلاد محمد حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم

9. المحرر عادل الخطيب- حزما شرق القدس

10. أسامة محمد العواودة- دورا جنوب الخليل

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