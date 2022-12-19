اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين عدداً من المواطنين خلال حملة اقتحامات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس.
وعرف من بين المعتقلين حسب مكتب اعلام الأسرى كلاً من:
1. يوسف بزور- برقين غرب جنين
2. المحرر محمد موسى العسعس- دار صلاح قرب بيت لحم
3. أحمد خالد العمور- تقوع شرق بيت لحم
4. أبان حماد- قلقيلية
5. محمود أحمد عطون- القدس
6. قسا.م محمود عطون- القدس
7. محمد صهيب عطون- القدس
8. المحرر ميلاد محمد حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم
9. المحرر عادل الخطيب- حزما شرق القدس
10. أسامة محمد العواودة- دورا جنوب الخليل