هل تطلق آبل جهاز ماك بوك قابل للطى؟

يبدو أن كل الشركات يطورون جهازًا قابلًا للطي ويحاولون إقناع الناس بأنه سيكون الشيء الكبير التالي، لكن يبدو أن شركة آبل تستعد للكشف عن جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي مقاس 20 بوصة في عام 2026 أو 2027.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يكون هذا تحولًا زلزاليًا بالنسبة لنظام التشغيل Mac أكثر من الانتقال إلى آبل السيليكون رقائق.



ويرجح أن جهاز كمبيوتر محمول بشاشة قابلة للطي يمكن أن يكون لحظة iPhone X الخاصة بـ Mac - منتج يعيد تعيين مجموعة منتجات كاملة ، ليس فقط لشركة Apple ، ولكن للصناعة بأكملها حسبما نقل موقع Digitartlends.



لم تكن الأخبار من الأسبوع الماضي هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن شركة آبل تطور جهاز كمبيوتر محمول قابل للطي.



في فبراير 2022 تبع تقريران في تتابع سريع يزعمان ذلك بالضبط، الأول من روس يونج المطلع في صناعة العرض، والثاني من بلومبيرج الصحفي مارك جورمان.



وادعى كلاهما أن الجهاز سيستخدم لوحة مفاتيح على الشاشة ويمكن أن يأتي مع لوحة مفاتيح فعلية قابلة للفصل أيضًا.



وأكبر تغييرات MacBook في السنوات الأخيرة كانت جميعها داخلية، وبالتحديد مع إدخال معالجات آبل الخاصة.



وعندما أسقطت شركة أبل شريحة M1 لأول مرة، وضعتها الشركة داخل نفس مقابس MacBook Pro و MacBook Air تمامًا مثل رقائق طراز Intel القديمة.



سيكون جهاز MacBook القابل للطي هذا بمثابة تغيير كبير عن سابقاته. لن تكون قادرًا على تفويتها.

إرث iPhone X

حصل آيفون الأصلي على استحسان باعتباره الهاتف الذي غير كل شيء، لكن iPhone X ، أول هاتف آيفون من Apple يفتقر إلى زر الصفحة الرئيسية، كان بحد ذاته لحظة مهمة للغاية لصناعة الهواتف الذكية.



كان الجميع يتدافعون لصنع جهاز كامل الشاشة يتخلص من الأزرار المادية ويعتمد على أدوات التحكم بالإيماءات، حددت شركة آبل النغمة وانسحب الجميع.



إذا توقف جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي، فقد يكون له تأثير مماثل على خط MacBook.



وشاشة ضخمة قابلة للطي تتخلى عن لوحة المفاتيح الفعلية بدلاً من الاستبدال الافتراضي.



سيسمح ذلك للوحة المفاتيح بالاختفاء عندما لا تحتاج إليها، مما يوفر المزيد من الأيقونات المعروضة على الشاشة لأفضل تطبيقات Mac أو ألعابه أو أفلامه أو أي شيء آخر تريده.



تخيل طي جهاز MacBook في لوحة رسم أو شاشة عملاقة. يمكن أن يغير طريقة استخدامك للجهاز بالكامل.

أوجه التشابه قوية مع iPhone X

بينما تجنب iPhone الأصلي لوحة المفاتيح المادية لصالح مساحة أكبر للشاشة، إلا أنه كان لا يزال مقيدًا بتقنية ذلك الوقت ويأتي مع حواف سميكة وزر الصفحة الرئيسية المنفصل.



في غضون ذلك كان جهاز iPhone X أقرب بكثير إلى رؤية ستيف جوبز لجهاز آيفون.



وقد منحها ذلك قدرًا كبيرًا من المرونة - فقد حصلت على مساحة شاشة أكبر للمحتوى الخاص بك ولوحة مفاتيح افتراضية عند الحاجة إليها.



يبدو أن ماك بوك القابل للطي يمكن أن يحقق شيئًا مشابهًا جدًا - وهذا مثير.



كما يمكنك أن تتخيل هناك أيضًا قدر كبير من المخاطر التي تنطوي عليها.



قد يكون فقدان لوحة المفاتيح المادية ضربة قاضية إذا تخبطت آبل في ذلك.



قد يغضب الطابعون الذين يعملون باللمس، وبينما تشير الشائعات إلى أن شركة آبل قد تتضمن لوحة مفاتيح منفصلة مع الجهاز، فإن هذا مجرد شيء آخر يمكنك حمله معك.

