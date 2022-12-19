مدرسة إحسان الأغا تنفذ فعالية أسبوع اللغة العربية

غزة- الرأي

شارك د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس؛ مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات في فعاليات إحياء "اليوم العالمي للغة العربية".

جاء ذلك، بحضور د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، وأ. أمين عبد الغفور مشرف اللغة العربية السابق، أ. عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الثقافي، وعدد من معلمات اللغة العربية، وكان في استقبالهم د. دعاء أحمد أبو سالم مديرة المدرسة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وفي بداية اللقاء رحبت أبو سالم بمدير التعليم د. لافي، والوفد المرافق معه، وبالحضور جميعًا، معربة عن فخرها بهذه المشاركة وتلبية الدعوة.

وافتتح اللقاء بآيات من القرآن الكريم، وأبيات من الشعر، وعرض مسرحي يحاكي قصائد لشعراء حول اللغة العربية، كما افتتح لافي المعرض الخاصً باللغة العربية، حيث تزينت الجدران بالعبارات والأبيات الشعرية، وضم مجموعة الأعمال الخاصة بعلوم لغة الضاد.

وفي كلمته أعرب لافي عن سعادته بهذه الفعاليات التي تنظمها مدارس شرق خان يونس إحياءً لليوم العالمي للغة العربية وخص بالذكر مدرسة إحسان الأغا المميزة بطالباتها وإدارتها ممثلة بـ د. دعاء أبو سالم، وتقدم بالتهنئة للمعلم الفلسطيني بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، مضيفًا أن للغة العربية فخرًا كبيرًا ميزها به الله عز وجل إذ أنها لغة القرآن الكريم، ولغة أهل الجنة ويكفينا فخرًا أنها اللغة الوحيدة التي تحمل حرف الضاد.

وحث لافي الطالبات بأن يكنّ رائدات في نشر ثقافة اللغة العربية من خلال بذل الجهد ومواصلة البحث في علوم اللغة العربية من منطلق الاعتزاز، خاصة الاهتمام باختيار الأسماء والعبارات من قاموس اللغة العربية لا من غيرها.

وفي ختام كلمته قدم لافي شكره للقائمين على هذه الفعالية المتمثلة في هذا المحفل العظيم الذي يتزين بعلوم اللغة العربية، متمنيًا لهن التوفيق والسداد والخير مستشهدًا بالحديث الشريف؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزاكم الله خير الجزاء.