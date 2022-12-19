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جماهير جنين تُشيع الشهيد تامر نشرتي إلى مثواه الأخير

19 كانون أول / ديسمبر 2022 03:35

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الضفة المحتلة-الرأي:

شيّعت جماهير غفيرة في مخيم جنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد تامر عزمي نشرتي (23 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في المخيم.

وانطلق موكب التشييع بعد وصول جثمان الشهيد نشرتي من أمام منزل عائلته في مخيم جنين، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد المخيم، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء، بعد نقله من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله إلى جنين. 

وبارتقاء الشهيد نشرتي، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 222 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

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