الناعوق: استشهاد أبوحميد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

غزة – الرأي:

قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة "منتصر الناعوق": "إن الاحتلال تعمد قتل الأسير المريض ناصر أبو حميد".

واعتبر الناعوق في تصريحات صحفية، أن استشهاد أبوحميد بهذه الطريقة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولازال يمارس بكل فظاعة ازدواجية المعايير والنظر بعين واحدة والانحياز المطلق للاحتلال.

وأضاف: "إنه لم يعد هناك أي مبرر أو مانع يؤخر رفع ملف الأسرى المرضى والشهداء للمحاكم الدولية وعلى المستوى الرسمي الفلسطيني أن يبادر بهذه الخطوة فورا دون النظر لأي اعتبارات أخرى".

وبين أن من بين 700 أسير مريض، نحو 25 أسيراً مصابون بأمراض سرطان مختلفة ويحتاجون لرعاية وتشخيص دائم ومستمر، وهو الأمر الذي تحرمه عنهم إدارة السجون

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تسليم جثمان الأسير القائد ناصر أبو حميد حتى اللحظة..