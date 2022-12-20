حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام لطيفاً نهاراً باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة، إن البلاد تتأثر غداً الأربعاء البلاد بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا رطبة، ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً نهاراً بارداً ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً وباردا نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.