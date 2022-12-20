الصين تبني أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم

أعلنت شركة المضائق الثلاثة الصينية عن بدء التشغيل الكامل، اليوم الثلاثاء، لمحطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية في الجزء العلوي لنهر اليانغتسي بجنوب غربي الصين، وهي ثاني أكبر محطة من نوعها في العالم من حيث إجمالي القدرة المركبة.

يرمز تشغيل المحطة إلى إكمال أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم، حيث تعمل 6 محطات ضخمة للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسي لنقل الكهرباء من المناطق الغربية الغنية بالموارد إلى المناطق المستهلكة للطاقة في شرقي البلاد.

جاء التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان بعد إتمام آخر 16 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية طور التشغيل التجريبي لـ72 ساعة صباح اليوم الثلاثاء. وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ 16 مليون كيلوواط، تعد بايخهتان ثاني أكبر مشروع بعد المضائق الثلاثة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

قال لي مينغ شان، رئيس شركة المضائق الثلاثة الصينية، إن "بايخهتان تمثل اختراقا رئيسيا في الصناعة التحويلية للمعدات الراقية في الصين، إذ جُهزت المحطة بـ16 وحدة مطورة محليا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكل وحدة بقدرة مركبة مليون كيلوواط، وهي أكبر قدرة مركبة لوحدة منفردة في العالم".

أضاف لي أن التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان يتمتع بأهمية بارزة في تحول هيكل الطاقة في الصين، وبناء الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، والتنمية المنسقة للاقتصاد الإقليمي في الدولة.

ومن المتوقع أن تولّد المحطات الـ6 للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسي، التي تشغلها الشركة، 300 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء كل عام، لتخفض استهلاك الفحم بـ90 مليون طن وانبعاثات الكربون بـ248 مليون طن.

وتقع 4 من المحطات الـ6 المذكورة، وودونغده وبايخهتان وشيلوهدو وشيانغجيابا، على نهر جينشا، الجزء العلوي لنهر اليانغتسي، بينما الأخريان، المضائق الثلاثة وقهتشوبا، يقعان على الجزء المتوسط لنهر اليانغتسي.

تشكل هذه المحطات ممرا طوله 1800 كم للطاقة النظيفة، وتؤدي أيضا دورا رئيسيا في السيطرة على الفيضانات والشحن واستغلال الموارد المائية والأمن الإيكولوجي في حوض نهر اليانغتسي.