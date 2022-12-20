وكالة الرأي الفلسطينية قطر: نجاح المونديال نتاج عمل كبير دام 12 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو إلى تعزيز التضامن مع شعبنا ودعم صموده وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو حميد.. آخر ضحايا الإهمال الطبي في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "حماد" يؤكد على حوسبة الخدمات الإدارية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: إطلاق اسم الشهيد أبو حميد على إحدى مدارس غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة تقييم أفضل مبادرة خيرية فردية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة العمل يزور معرض الطبق الخيري بمعهد الأمل للأيتام وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنعي الأسير الشهيد "أبو حميد" مؤكده أنه مسيرته النضالية تدرّس للأجيال وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تتفقد مصادر المياه الجوفية ومحطات التحلية
أخبار » عجائب وطرائف

الصين تبني أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم

20 كانون أول / ديسمبر 2022 08:59

الصين تبني أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم
الصين تبني أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم

أعلنت شركة المضائق الثلاثة الصينية عن بدء التشغيل الكامل، اليوم الثلاثاء، لمحطة بايخهتان للطاقة الكهرومائية في الجزء العلوي لنهر اليانغتسي بجنوب غربي الصين، وهي ثاني أكبر محطة من نوعها في العالم من حيث إجمالي القدرة المركبة.

يرمز تشغيل المحطة إلى إكمال أكبر ممر للطاقة النظيفة في العالم، حيث تعمل 6 محطات ضخمة للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسي لنقل الكهرباء من المناطق الغربية الغنية بالموارد إلى المناطق المستهلكة للطاقة في شرقي البلاد.
جاء التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان بعد إتمام آخر 16 وحدة لتوليد الطاقة الكهرومائية طور التشغيل التجريبي لـ72 ساعة صباح اليوم الثلاثاء. وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ 16 مليون كيلوواط، تعد بايخهتان ثاني أكبر مشروع بعد المضائق الثلاثة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.
قال لي مينغ شان، رئيس شركة المضائق الثلاثة الصينية، إن "بايخهتان تمثل اختراقا رئيسيا في الصناعة التحويلية للمعدات الراقية في الصين، إذ جُهزت المحطة بـ16 وحدة مطورة محليا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكل وحدة بقدرة مركبة مليون كيلوواط، وهي أكبر قدرة مركبة لوحدة منفردة في العالم".
أضاف لي أن التشغيل الكامل لمحطة بايخهتان يتمتع بأهمية بارزة في تحول هيكل الطاقة في الصين، وبناء الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، والتنمية المنسقة للاقتصاد الإقليمي في الدولة.
ومن المتوقع أن تولّد المحطات الـ6 للطاقة الكهرومائية على نهر اليانغتسي، التي تشغلها الشركة، 300 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء كل عام، لتخفض استهلاك الفحم بـ90 مليون طن وانبعاثات الكربون بـ248 مليون طن.
وتقع 4 من المحطات الـ6 المذكورة، وودونغده وبايخهتان وشيلوهدو وشيانغجيابا، على نهر جينشا، الجزء العلوي لنهر اليانغتسي، بينما الأخريان، المضائق الثلاثة وقهتشوبا، يقعان على الجزء المتوسط لنهر اليانغتسي.
تشكل هذه المحطات ممرا طوله 1800 كم للطاقة النظيفة، وتؤدي أيضا دورا رئيسيا في السيطرة على الفيضانات والشحن واستغلال الموارد المائية والأمن الإيكولوجي في حوض نهر اليانغتسي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟